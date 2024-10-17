Аналитик Васильев: ЦБ 25 октября скорее всего повысит ключевую ставку до 20%

«Часть банков подняли ставки по вкладам до 21−21,5%. Некоторые финансовые организации ждут решения ЦБ, и после этого будут поднимать ставки по вкладам. Также, возможно, что с учетом решения ЦБ некоторые банки, уже принявшие решения о повышении, в последние дни октября еще дополнительно увеличат ставки по вкладам (особенно по тем, что будут открываться на период 100−400 дней). Как только ЦБ начнет посылать сигналы о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, банки приступят к сокращению периода, на который можно открыть вклад под высокий процент. Сейчас хорошая возможность открыть депозит на три года под большую ставку», — пояснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.