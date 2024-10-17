МАРТ: система регулирования цен будет трансформирована, готовим несколько вариантов

«Цены белорусских производителей являются конкурентными. Иначе было бы очень сложно реализовывать продукцию, да и объемы продаж бы не росли. Серьезно помогает система ценового регулирования. Согласно постановлению правительства № 713, обеспечивается сдерживание роста цен. Эта система непростая, такой в мире больше нет. Однако она доказала свою эффективность. В 2023 году мы выполнили показатель по инфляции ниже прогноза — ожидалось 6%, а по итогу получилось 5,8%. В 2024 году опять же цифры достаточно хорошие. По крайней мере, они конкурентоспособны по сравнению с другими странами», — рассказал Алексей Богданов.

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Сегодня ведется работа над трансформацией системы ценового регулирования. «Мы прекрасно понимаем, что такая жесткая система мер носит временный характер, потому что она была вызвана теми внешними шоками, которые случились в 2022 году. Правительству необходимо было реагировать на них, чтобы сдержать инфляционные процессы в государстве. К сожалению, до сегодняшнего дня эти шоки никуда не ушли, но мы не можем стоять на месте и отчасти сдерживать экономический рост. Работа над трансформацией системы идет. Есть несколько направлений работы. Думаем, что мы к новому году выкристаллизуем несколько вариантов для того, чтобы их обсуждать в следующем году», — отметил министр.