Т-Банк запустил проект Кибершквал для защиты от мошенничества в инвестициях

Обнаружив такой сайт, «Кибершквал» отправляет его на ручную проверку сотрудникам Т-Защиты. На сайтах с явными признаками финансовых пирамид платформа создает шквал заявок на бесплатную консультацию или обратный звонок. Когда лжеброкеры перезванивают, они попадают на ботов, имитирующих потенциальных клиентов, заинтересованных в инвестициях. Задача этих человекоподобных роботов заключается в том, чтобы как можно дольше удержать преступника на линии и помешать ему дозвониться до реальных людей.