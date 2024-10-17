На Finopolis представители бизнеса и регулятора обсудили будущее токенизации

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский в ходе дискуссии подчеркнул, что токенизация имеет колоссальное значение для всех направлений, но особенно для среднего бизнеса, так как этот инструмент альтернатива бондам. При этом разнообразие ЦФА практически не имеет границ. В Альфа-Банке токенизируют бриллианты, золото, такие активы, как торговые центры, но это еще не все, — можно токенизировать науку и искусство — например, кино. Кроме того, уже сейчас придумали токенизировать людей.