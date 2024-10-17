Правительство изменило нормы регулирования цен в Беларуси

Также поставщики товаров получили возможность заказывать у субъектов торговли услуги по хранению продукции, которые предусматривают обеспечение ее качества и соблюдение специального температурного режима. За исключением услуг хранения товаров в помещениях, расположения торговых объектов субъекта, осуществляющего розничную торговлю. Одновременно документ предусматривает условие, что субъект, который осуществляет розничную торговлю и оказывает услуги по хранению товаров, устанавливает единые тарифы на такие услуги при равных условиях для всех поклажедателей.