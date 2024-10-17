Правительство изменило нормы регулирования цен в Беларуси

Белорусское правительство скорректировало отдельные нормы ценового регулирования, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 713 от 17 октября 2024-го), которым с 21 октября 2024-го по май 2025-го устанавливаются предельные максимальные отпускные цены. Кроме того, с 29 октября 2024-го по май 2025-го документ устанавливает предельные максимальные розничные цены на свежие огурцы, яблоки, репчатый лук, картофель, белокочанную капусту, столовую свеклу и морковь (за исключением мытых).
Также постановлением снижаются надбавки импортера на гречневую крупу, макаронные изделия из пшеницы, соки, овощные, плодоовощные, фруктовые и ягодные нектары, а также чулочно-носочные изделия, керамическую плитку и зубную пасту.
Как пояснили в пресс-службе, правительство приняло данные изменения, чтобы обеспечить поддержку белорусских производителей и создать условия для продвижения товаров, производимых в Беларуси.
При этом цены на остатки потребительских товаров, в отношении которых изменено госрегулирование цен, должны быть приведены в соответствие до 25 октября 2024-го.
Еще из ценового регулирования выводятся товары высокого ценового сегмента, которые относятся к товарам роскоши и премиум-класса (включены в группу первых торговых марок).
Также поставщики товаров получили возможность заказывать у субъектов торговли услуги по хранению продукции, которые предусматривают обеспечение ее качества и соблюдение специального температурного режима. За исключением услуг хранения товаров в помещениях, расположения торговых объектов субъекта, осуществляющего розничную торговлю. Одновременно документ предусматривает условие, что субъект, который осуществляет розничную торговлю и оказывает услуги по хранению товаров, устанавливает единые тарифы на такие услуги при равных условиях для всех поклажедателей.
— Правительство продолжит принимать меры, направленные на стабилизацию цен, — подчеркнули в пресс-службе.
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