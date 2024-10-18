Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара на 18 октября перед выходными

Национальный банк озвучил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 18 октября 2024 года, пятницу. Так, курс доллара и курс российского рубля подросли, а курс евро понизился перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 18 октября, Нацбанк утвердил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3119 белорусского рубля, 1 евро — 3,5960 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4070 белорусского рубля.
В сравнении с курсом валют, действовавшим в четверг, 17 октября, курс доллара и курс российского рубля подросли, а курс евро потерял.
В денежном выражении валютные значения на 18 октября, пятницу, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0015 белрубля, курс 1 евро понижен на 0,0099 белрубля, а курс 100 российских рублей прибавил 0,0020 белрубля.
Также правительство изменило нормы регулирования цен в Беларуси.
Тем временем милиция намерена вывести на чистую воду белорусов, уклоняющихся от работы.