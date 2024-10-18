Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила об абьюзе в браке с Бакальчуком

Ранее в интервью Светлане Бондарчук предпринимательница рассказывала, что все семеро общих детей остаются на ее стороне, а не на стороне отца. «Я их об этом не спрашивала. Но они сами пришли и сказали, что, мам, если встанет вопрос, с кем жить, конечно, мы будем жить с тобой», — рассказала она.