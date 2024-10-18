Россиянам объяснили, как извлечь максимум выгоды от накопительных счетов

«В первом случае средства можно снимать и вносить в любой день месяца. Проценты при этом будут начислены с учетом реального периода нахождения соответствующих сумм на накопительном счете. Во втором — проценты будут начислять не на всю сумму, а только на ту, что являлась минимальной в течение месяца», — пояснил эксперт.