Россиянам объяснили, как извлечь максимум выгоды от накопительных счетов

От накопительных счетов можно извлечь максимальную выгоду, если периодически открывать их в разных банках. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Банки предлагают два варианта начисления процентов: на ежедневный и минимальный остаток.
«В первом случае средства можно снимать и вносить в любой день месяца. Проценты при этом будут начислены с учетом реального периода нахождения соответствующих сумм на накопительном счете. Во втором — проценты будут начислять не на всю сумму, а только на ту, что являлась минимальной в течение месяца», — пояснил эксперт.
Многие банки предлагают высокие «приветственные ставки» по накопительным счетам.
«Поэтому целесообразно по окончании срока действия “приветственной ставки” в одном банке переходить в другой, чтобы зафиксировать высокий процент», — добавил Балынин.
Эксперт напомнил, что сейчас россияне могут переводить между своими счетами в разных банках через СБП до 30 млн рублей без комиссии.
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