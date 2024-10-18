В Минтруда РК прокомментировали слухи об изменении пенсионных выплат

Базовая пенсия назначается всем, кто достиг пенсионного возраста. При определении ее размера учитывается весь трудовой стаж на дату достижения пенсионного возраста. Минимальный размер базовой пенсии при стаже 10 лет и менее составляет 65 процентов от величины прожиточного минимума или 28 215 тенге. А максимальный размер в этом году составляет 105 процентов от прожиточного минимума или 45 578 тенге. С ежегодным увеличением прожиточного минимума повышается размер базовой пенсии.