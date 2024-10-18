Насекомых и просроченные продукты нашли на хлебозаводе в Хабаровском крае

Прокуратура Верхнебуреинского района выявила грубые нарушения санитарных норм на хлебозаводе в поселке Чегдомын. Поводом для проверки стало сообщение в интернете о ненадлежащем качестве продукции. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники предприятия не имеют медицинских книжек, не используют рабочую одежду, а в помещениях завода обнаружены насекомые.
«Также не соблюдаются правила уборки и дезинфекции оборудования, а продукты хранятся с нарушением норм. Более того, на заводе нашли продукты с истекшим сроком годности», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура внесла представление руководству, и сейчас предприятие ожидает рассмотрения административных дел.