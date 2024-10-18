Челябинцам стали значительно меньше выдавать потребкредитов

Челябинская область по-прежнему находится в числе лидеров страны в данном сегменте розничного кредитования, занимая 9 место. Однако результаты сентября можно назвать холодным душем, по сравнению с августом общая сумма выданных на Южном Урале потребительских кредитов уменьшилось на 26,2%. В первый месяц осени челябинцы смогли получить лишь на руки лишь 9,3 млрд рублей, тогда как в конце лета эта сумма была на три миллиарда больше.