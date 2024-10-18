В летнюю навигацию на Каме «ЭкоходЪ 2» перевез 6,6 тыс. пассажиров

Пассажирский катамаран на электротяге «ЭкоходЪ 2» в свою первую навигацию перевез около 6,6 тыс. пассажиров. За три месяца на регулярной линии «Пермь-1 — Закамск — Пермь-1» экосудно осуществило 52 круговых рейса.
В краевом Минтуризма сообщили, «ЭкоходЪ 2» также выполнял экскурсионно-прогулочные рейсы. На свой борт он принял свыше 26 тыс. гостей, включая участников «Дягилевского фестиваля», фестиваля «Причал», гостей II Всероссийского круизного форума и других мероприятий.
Катамаран «ЭкоходЪ 2» построили на верфи «Эмпериум». Его длина составляет 31 метр, ширина — 10,3 метра. Его крейсерская скорость 30 км/ч.
Электрокатамаран «Экоход» начинает поездки по Каме. Стоимость экскурсионного рейса составит от 1200 до 2900 рублей.