В летнюю навигацию на Каме «ЭкоходЪ 2» перевез 6,6 тыс. пассажиров

Пассажирский катамаран на электротяге «ЭкоходЪ 2» в свою первую навигацию перевез около 6,6 тыс. пассажиров. За три месяца на регулярной линии «Пермь-1 — Закамск — Пермь-1» экосудно осуществило 52 круговых рейса.