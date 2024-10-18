После предупреждения ФАС в Татарстане бензин АИ-95 продолжает дешеветь

В результате, согласно данным Росстата, средняя цена бензина за вторую неделю октября в Татарстане выросла с 54,09 до 54,19 рубля за литр. В целом по стране она увеличилась с 58,81 до 58,87 рубля за литр (дизель в РФ подорожал с 67,03 до 67,09 рубля за литр).