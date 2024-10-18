Реконструкция улицы Вавилова в Ростове закончится осенью 2025 года

До марта 2025 года администрация Ростова планирует изъять и выкупить земельные участки, попадающие под территорию реконструкции улицы Вавилова. Об этом сообщил директор департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов.
Сама реконструкция завершится в декабре 2025 года. На улице Вавилова снесли уже 80 домов, а также срубили 670 деревьев. При этом за снесенные деревья будет уплачена компенсация.
«В этом году был ряд проектных нестыковок, проектные решения были изначально не лучшим образом подобраны, поэтому возникла необходимость корректировки. Это мешало старту работ по путепроводам и подпорным стенам», — пояснил чиновник.
Однако больше задержек в администрации не ждут. Реконструкция улицы Вавилова началась в 2023 году. В работы вложат 8,1 млрд рублей, хотя изначально планировалось шесть млрд рублей.