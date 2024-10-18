В колбасе свердловского производителя обнаружили антибиотик

Ранее по госзаданию ведомство произвело отбор проб продукции на производственной площадке мясоперерабатывающего предприятия. Лабораторные исследования проводились в Москве ФГБУ «ВГНКИ», где были выявлены нарушения технического регламента о безопасности мяса и мясной продукции, что свидетельствует о ненадлежащем контроле за сырьем для изготовления и выпуска продукции.