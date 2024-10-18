Строительство моста через реку Золотую в Приморье вышло на финишную прямую

На участке дороги Уссурийск — Пограничный — госграница, где ведутся работы, длина нового моста составит 175,6 метра. Для его строительства используются пролетные балки длиной 24 метра. Подрядная организация ООО «ВСК-1» уже завершила монтаж всех балок и выполнила сопряжение моста с насыпью. В настоящее время рабочие заняты устройством межбалочных швов и укладкой покрытия из фибробетона.