Строительство моста через реку Золотую в Приморье вышло на финишную прямую

В Пограничном округе Приморского края, на подъезде к поселку Пограничный, активно продолжается реконструкция моста через реку Золотая. Ожидается, что новое сооружение будет введено в эксплуатацию в декабре.
На участке дороги Уссурийск — Пограничный — госграница, где ведутся работы, длина нового моста составит 175,6 метра. Для его строительства используются пролетные балки длиной 24 метра. Подрядная организация ООО «ВСК-1» уже завершила монтаж всех балок и выполнила сопряжение моста с насыпью. В настоящее время рабочие заняты устройством межбалочных швов и укладкой покрытия из фибробетона.
Представители краевого министерства транспорта отмечают, что работы идут в хорошем темпе и подрядчик придерживается установленного графика. Старый мост через Золотую был демонтирован в мае, и движение транспорта было перенаправлено по временной объездной дороге.
За последние годы в регионе было построено и реконструировано более 20 мостов различной сложности, что в определённой степени улучшило транспортную инфраструктуру Приморья.