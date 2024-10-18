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В находкинском порту задержали иностранное судно из-за невыплаты зарплат морякам

Судно ирландской компании прибыло в порт Находки под флагом государства Того.

Источник: ДВРО РПСМ

Инспекторы Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков вместе с представителями Находкинской транспортной прокуратуры и портовыми инспекторами проверили теплоход «Winner», прибывший в Приморье под флагом государства Того.

Экипаж судна, состоявший из 13 русских моряков, не получил зарплату за последние два месяца. Кроме того, в контрактах не указана сумма страхования.

Инспекторы выяснили, что судовладельцем является ирландская компания, а трудовые контракты моряков подписаны от имени британской организации.

«В настоящее время сменился оператор, а новую декларацию пока еще не получили. На судне сейчас имеется временное свидетельство», — прокомментировал капитан теплохода.

В результате проверки судно «Winner» было задержано в порту Находки до полного погашения задолженности по зарплате и устранения замечаний по техническому состоянию судна.

Члены профсоюза передали экипажу информационные материалы о правах моряков и предложили вступить в РПМ.

Ранее «КП» рассказала об обнаруженных у двоих приморских моряков фиктивных документов об образовании.

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