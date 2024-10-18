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Три волгоградских университета попали в международный рейтинг БРИКС

Вузы из города-героя на Волге вошли в список, который составили эксперты объединения.

БРИКС представила первую пилотную версию рейтинга вузов стран организации. В список из 600 учебных заведений попали 3 волгоградских вуза.

ВолГУ оказался в интервальной группе с 401-го по 450-е место (позиции рейтинга университетов в каждой такой группе равнозначны и расположены в алфавитном порядке). Эксперты высоко оценили ВолГМУ — он занял место в группе 201−250. ВолгГТУ — в группе 351−400.

Всего в рейтинге представлено 161 российское заведение — это второй показатель среди стран БРИКС. Первые места заняли Пекинский университет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Университет Цинхуа.

образование