Три волгоградских университета попали в международный рейтинг БРИКС

БРИКС представила первую пилотную версию рейтинга вузов стран организации. В список из 600 учебных заведений попали 3 волгоградских вуза.
ВолГУ оказался в интервальной группе с 401-го по 450-е место (позиции рейтинга университетов в каждой такой группе равнозначны и расположены в алфавитном порядке). Эксперты высоко оценили ВолГМУ — он занял место в группе 201−250. ВолгГТУ — в группе 351−400.
Всего в рейтинге представлено 161 российское заведение — это второй показатель среди стран БРИКС. Первые места заняли Пекинский университет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Университет Цинхуа.