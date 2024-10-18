Три волгоградских университета попали в международный рейтинг БРИКС

ВолГУ оказался в интервальной группе с 401-го по 450-е место (позиции рейтинга университетов в каждой такой группе равнозначны и расположены в алфавитном порядке). Эксперты высоко оценили ВолГМУ — он занял место в группе 201−250. ВолгГТУ — в группе 351−400.