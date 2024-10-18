Власти пока не определились с новым местом для самарского зоопарка

«В настоящее время проект создания нового зоопарка на территории г. о. Самара находится на стадии концепции. Проект амбициозный и подразумевает организацию современного зоопарка с имитацией вольерно-ландшафтной среды и таких условий, при которых животные могут ощутить себя в естественной среде обитания. Предстоит большая работа и уже сегодня понятно, что параметры переданного земельного участка для реализации первого этапа строительства зоопарка требуют уточнения границ и конфигурации», — пояснили в правительстве.