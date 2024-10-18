Проектирование участка Северного шоссе в Самаре завершат только в 2025 году

Жители Самары и Волжского района ждут, когда начнут строить четвертый этап Северного шоссе. Вопрос об этом задали в комментариях в группе министерства транспорта Самарской области ВКонтакте. Сейчас жителям Кошелев-парка приходится ездить через Петра Дубраву, а эта узкая дорога, по словам жителей, на такой трафик не рассчитано. Но оказывается, что проектирование еще не завершено.