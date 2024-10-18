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Проектирование участка Северного шоссе в Самаре завершат только в 2025 году

В минтрансе Самарской области объяснили, с чем связаны задержки с проектированием четвертого этапа Северного шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары и Волжского района ждут, когда начнут строить четвертый этап Северного шоссе. Вопрос об этом задали в комментариях в группе министерства транспорта Самарской области ВКонтакте. Сейчас жителям Кошелев-парка приходится ездить через Петра Дубраву, а эта узкая дорога, по словам жителей, на такой трафик не рассчитано. Но оказывается, что проектирование еще не завершено.

— Проектирование ведется и будет завершено в 2025 году, — прокомментировала пресс-служба министерства.

В ведомстве объяснили, что о сроках начала строительства смогут сказать только после того, как будет разработан проект, а также станут известны источники финансирования.

Напомним, что четвертый этап Северного шоссе должен быть построен до Центральной магистрали. Подрядчика, который занимается проектом, нашли еще в 2023 году. Первоначально проект должны были завершить в ноябре 2024 года. Но, как объяснили в региональном минтрансе, возникли трудности с получением технических условий от энергетиков. С подрядчиком обещают вести претензионную работу, но сроки появления четвертого этапа Северного шоссе остаются неясными.