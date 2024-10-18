Количество транспорта из Батайска в Ростов могут увеличить

Транспортное предприятие ООО «Батайское АТП-1» обсуживает несколько маршрутов:
- № 205 г. Батайск — г. Ростов-на-Дону (через РДВС) семью автобусами большого класса;
- № 213 г. Батайск (Авиагородок) — г. Ростов-на-Дону — г. Батайск (Авиагородок) четырьмя автобусами большого класса;
- № 211 г. Батайск (Западный) — г. Ростов-на-Дону шестью автобусами большого класса;
- № 214 г. Батайск — г. Ростов-на-Дону восемью автобусами большого класса.
Как сообщает региональный минтранс, фактический выпуск транспортных средств соответствует плановому. Нарушения графика имеют место быть в связи с недовыпуском автобусов из-за болезни водительского состава, а также попаданием в «заторовые» ситуации на маршруте.
«Министерство транспорта совместно с руководством предприятия ООО “Батайское АТП-1” прорабатывает вопрос о возможности увеличения количества графиков на вышеперечисленных маршрутах», — рассказал источник.
Ранее в Батайске перевозчик, обслуживающий маршрут № 6, провел с водителем профилактическую беседу о недопустимости замены трафаретов с номером маршрута.