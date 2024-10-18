Казахстан укрепляет международные связи в гражданской авиации

С иранским коллегой обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации и по линии взаимодействия на площадке ИКАО.
Отмечены высокий уровень двустороннего политического и торгово-экономического партнёрства, а также практическая важность прямых пассажирских авиарейсов Алматы — Тегеран, Актау — Горган и Актау — Сари, способствующих укреплению контактов между двумя государствами.
Постпред Ирана рассказал о деятельности своей миссии на площадке ИКАО и мерах Правительства по развитию гражданской авиации.
Со своей стороны, Глава Постоянной миссии Казахстана при ИКАО информировал собеседника о текущем состоянии и планах по дальнейшему развитию отрасли гражданской авиации РК, открытию новых рейсов, повышению уровня соответствия стандартам ИКАО по безопасности полётов и авиационной безопасности.
На встрече с Постоянным представителем Доминиканской Республики обсуждены вопросы взаимодействия на площадке ИКАО. Также, отмечен потенциал кооперации в сферах туризма, торговли и экономики.
Стороны договорились поддерживать двусторонние контакты.