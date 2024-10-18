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Казахстан укрепляет международные связи в гражданской авиации

Постоянный представитель Республики Казахстан при Международной организации гражданской авиации Тимур Тлегенов встретился с Постоянным представителем Исламской Республики Иран Фархадом Парварешу и Доминиканской Республики Хулио Пенья, передает DKnews.kz.

Источник: t.me/caa_kaz

С иранским коллегой обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации и по линии взаимодействия на площадке ИКАО.

Отмечены высокий уровень двустороннего политического и торгово-экономического партнёрства, а также практическая важность прямых пассажирских авиарейсов Алматы — Тегеран, Актау — Горган и Актау — Сари, способствующих укреплению контактов между двумя государствами.

Постпред Ирана рассказал о деятельности своей миссии на площадке ИКАО и мерах Правительства по развитию гражданской авиации.

Со своей стороны, Глава Постоянной миссии Казахстана при ИКАО информировал собеседника о текущем состоянии и планах по дальнейшему развитию отрасли гражданской авиации РК, открытию новых рейсов, повышению уровня соответствия стандартам ИКАО по безопасности полётов и авиационной безопасности.

На встрече с Постоянным представителем Доминиканской Республики обсуждены вопросы взаимодействия на площадке ИКАО. Также, отмечен потенциал кооперации в сферах туризма, торговли и экономики.

Стороны договорились поддерживать двусторонние контакты.