Казахстан укрепляет международные связи в гражданской авиации

Со своей стороны, Глава Постоянной миссии Казахстана при ИКАО информировал собеседника о текущем состоянии и планах по дальнейшему развитию отрасли гражданской авиации РК, открытию новых рейсов, повышению уровня соответствия стандартам ИКАО по безопасности полётов и авиационной безопасности.