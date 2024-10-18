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Глава АТОР беспокоится, что турналог затеряется в казне Екатеринбурга

Председатель Ассоциации туроператоров России прокомментировала введение турналога в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал введение в городе туристического налога с начала 2025 года. Тема вызвала ажиотаж среди екатеринбуржцев. Возможность введения дополнительной налоговой нагрузки для гостей города прокомментировала председатель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире «ОТВ-Екатеринбург».

— Волна негатива будет. Это помним по опыту, потому что точно также вводил налог Санкт-Петербург. Сначала туристы бухтели, но поток не снизился, — заявила Майя Ломидзе.

Основной проблемой налога председатель ассоциации считает то, в каком качестве средства будут поступать в бюджет. По ее словам, деньги с налогов пойдут в общую казну муниципалитета, то есть они не будут целевыми. Майя Ломидзе беспокоится, что туристы могут не увидеть результата от взимания налога, так как фактически администрация сможет потратить средства с турналога на любые нужды.

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