Глава АТОР беспокоится, что турналог затеряется в казне Екатеринбурга

Основной проблемой налога председатель ассоциации считает то, в каком качестве средства будут поступать в бюджет. По ее словам, деньги с налогов пойдут в общую казну муниципалитета, то есть они не будут целевыми. Майя Ломидзе беспокоится, что туристы могут не увидеть результата от взимания налога, так как фактически администрация сможет потратить средства с турналога на любые нужды.