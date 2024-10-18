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Гостиницу построят на месте заброшенного рыбзавода в Новороссийске

В Новороссийске планируют построить гостиничный комплекс на месте рыбзавода.

Источник: Комсомольская правда

На месте заброшенного рыбзавода в Новороссийске построят новый гостиничный комплекс. Об этом в своем телеграм-канале написала заместитель главы города и главный архитектор муниципалитета Екатерина Степаненко.

«Документами территориального планирования предусмотрено переоснащение этой области под строительство гостиничного комплекса», — рассказала она.

По словам Степаненко, это позволит не только создать дополнительные условия для отдыха, привлечь туристов, но и позволит обеспечить новые рабочие места, а также положительно скажется на городской инфраструктуре.

Планируется, что в новом комплексе отдыхающие будут проходить реабилитацию. Кроме того, он поможет развитию делового туризма. В новом пространстве также создадут зеленые зоны, которые смогут посещать все желающие.

строительство