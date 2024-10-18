В БЖД рассказали, как пассажиры в Беларуси сейчас покупают билеты

С января текущего года, например, через интернет было куплено 9,2 млн электронных билетов. Отмечается, что за этот же период прошлого года данный показатель был меньше на 1,2 млн.



От общего количества билетов на поезда международных, межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса доля тех проездных документов, которые были оформлены в онлайн-сервисе по продаже билетов или в приложении, составила 78%.



При оформлении проезда на поездах с ненумерованными местами пассажиры чаще пользуются терминалами самообслуживания. Так, за девять месяцев с их помощью приобрели билеты 6,3 млн пассажиров.