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Уральские наггетсы и мясо птицы появились в магазинах ОАЭ

Свердловская птицефабрика планирует поставлять в восточную страну около 50 тонн продукции ежемесячно.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Продукция свердловской птицефабрики «Рефтинская» — наггетсы и мясо птицы — появилась на прилавках магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах. Уральскую продукцию можно найти в двух местных торговых сетях. Птицефабрика ежемесячно планирует поставлять в ОАЭ около 50 тонн своего товара.

«Уральские производители ежегодно увеличивают объёмы поставок своей продукции за рубеж. Относительно прошлого года экспорт мяса птицы, к примеру, вырос в девять раз», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.