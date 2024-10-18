Уральские наггетсы и мясо птицы появились в магазинах ОАЭ

Продукция свердловской птицефабрики «Рефтинская» — наггетсы и мясо птицы — появилась на прилавках магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах. Уральскую продукцию можно найти в двух местных торговых сетях. Птицефабрика ежемесячно планирует поставлять в ОАЭ около 50 тонн своего товара.
«Уральские производители ежегодно увеличивают объёмы поставок своей продукции за рубеж. Относительно прошлого года экспорт мяса птицы, к примеру, вырос в девять раз», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.