Уральские наггетсы и мясо птицы появились в магазинах ОАЭ

Продукция свердловской птицефабрики «Рефтинская» — наггетсы и мясо птицы — появилась на прилавках магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах. Уральскую продукцию можно найти в двух местных торговых сетях. Птицефабрика ежемесячно планирует поставлять в ОАЭ около 50 тонн своего товара.