МНС Беларуси напомнило об уплате имущественных налогов до 15 ноября

Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило об уплате имущественных налогов до 15 ноября. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.
В сообщении сказано, что белорусы должны уплатить до 15 ноября 2024 года все имущественные налоги. Речь идет про земельный, транспортный, а также налог на недвижимость. Говорится, что с 1 января 2024 года уплата налогов производится единым платежом.
Уточняется, что налог уплатить можно несколькими способами. К примеру, это можно сделать через ЕРИП, через сервис «Личный кабинет плательщика», в почтовых отделениях, в банках.
Ранее мы писали, что все три имущественных налога в Беларуси в 2025 году вырастут на уровень инфляции.
Тем временем налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года.
А еще сообщалось, что транспортный налог могут повысить в Беларуси в 2025 году.