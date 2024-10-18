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МНС Беларуси напомнило об уплате имущественных налогов до 15 ноября

Белорусы должны уплатить имущественные налоги до 15 ноября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило об уплате имущественных налогов до 15 ноября. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В сообщении сказано, что белорусы должны уплатить до 15 ноября 2024 года все имущественные налоги. Речь идет про земельный, транспортный, а также налог на недвижимость. Говорится, что с 1 января 2024 года уплата налогов производится единым платежом.

Уточняется, что налог уплатить можно несколькими способами. К примеру, это можно сделать через ЕРИП, через сервис «Личный кабинет плательщика», в почтовых отделениях, в банках.

Ранее мы писали, что все три имущественных налога в Беларуси в 2025 году вырастут на уровень инфляции.

Тем временем налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года.

А еще сообщалось, что транспортный налог могут повысить в Беларуси в 2025 году.