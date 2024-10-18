Красная икра и рыба вновь подорожают в Приморье

«Причин подорожания красной рыбы сразу несколько. Одна из них — объем вылова в 2024 году, который почти в 2,5 раза уступает показателю за 2023 год», — отметил Мартынов.
По его словам, второй причиной увеличения цен на данную продукцию стало решение российского кабмина об изменении механизма перезаключения договоров на использование рыболовных участков для добычи тихоокеанских лососей.
«Я полагаю, что это тоже стало причиной, лососевые точно не будут дешеветь», — добавил эксперт.
Как отметил Мартынов, в итоге до конца 2024 года лососевые будут только дорожать, а в 2025 году рост цен будет ощущаться еще сильнее, пишет ПримПресс.
Ранее мы писали о том, как разные эксперты оценивают ситуацию с ценами на икру в России. По прогнозу главы Рыбного союза, к Новому году возможно подорожание еще до 10%.