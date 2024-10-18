Стало известно, когда стартует строительство дублера Московского шоссе от ТЦ Metro

Строительство дублера по Московскому шоссе (первый этап) от ул. 18-й км Московского шоссе, 5а (ТЦ Metro) до Северного переулка планируют начать уже в текущем, 2024-м, году. Информация об этом опубликована в проекте постановления губернской думы «О сводном перечне предложений по наказам избирателей Самарской области».