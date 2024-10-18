Водители скорых на Кубани смогут получить 1 млн руб. на ипотеку

Водители скорой помощи на Кубани смогут получить 1 млн рублей на ипотеку с 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.
Будет действовать программа «Социальная ипотека». Об этом вице-губернатор Анна Минькова рассказала на заседании коллегии краевого министерства.
Как пояснила замглавы региона, в этом году завершается реализация нацпроекта «Здравоохранение», его место займет нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
«Важно повысить качество и доступность здравоохранения, чтобы люди не откладывали поход к врачу. Вводить гибкие графики работы учреждений, чаще проводить выездные обследования, информировать о пользе вакцинации и возможности записи через Госуслуги и так далее», — отметила вице-губернатор.
В регионе в отрасли трудятся свыше 19 тысяч врачей и 41 тысячи медработников среднего звена. Для привлечения новых специалистов разработаны меры поддержки. Действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор/фельдшер». Врачам «дефицитных» специальностей готовы предоставить служебное жилье или компенсировать аренду, предусмотрены компенсация оплаты за коммунальные услуги и надбавки к зарплате.
Анна Минькова также рассказала о новом выезном формате работы медиков, который запускается с нового года. В районы с кадровым дефицитом по графику будут выезжать врачи и средний медперсонал из других медорганизаций.