2,5 га земель научного центра изъяли для строительства подъезда к Краснодару

Участок земли площадью 2,5 гектара изъяли у Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В. С. Пустовойта» (ВНИИМК) для строительства Восточного подъезда к Краснодару. Такое решение по иску министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края вынес краевой Арбитражный суд.
По данным судебных материалов, земли расположены в районе улицы Тихорецкой рядом с поселком Плодородным. Научный центр занимал его на основании бессрочного права постоянного пользования.
В марте 2023 года министерство транспорта Краснодарского края издало приказ о изъятии данного участка для осуществления первого этапа восточного подъезда к Краснодару. В ноябре 2023 года научному центру был предоставлен отчет о стоимости данной земле, сумма возмещения составила 36,9 миллиона рублей.
Научный центр отказался подписывать соглашение о изъятии, аргументируя это тем, что участок принадлежит Минсельхозу России и Росимущества, и они не в праве им распоряжаться. Федеральные ведомства также выступили против иска, указав на отсутствие согласия на изъятие, а министерство транспорта не представило доказательств отсутствия альтернативных вариантов для строительства для дороги.
Суд, обосновывая свое решение, отметил, что «изъятие спорного земельного участка осуществляется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территорий, при отсутствии других вариантов строительства». Отмечается, что изъятие земельных участков для нужд государства или муниципалитета возможно независимо от формы собственности.
Суд постановил, что участок должен быть передан в собственность Краснодарского края, а научный центр получит 36,9 миллиона рублей в качестве компенсации.
Ранее сообщалось, что Восточный коридор Краснодара выведут на трассу М-4 «Дон» к 2030 году.