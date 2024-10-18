2,5 га земель научного центра изъяли для строительства подъезда к Краснодару

Научный центр отказался подписывать соглашение о изъятии, аргументируя это тем, что участок принадлежит Минсельхозу России и Росимущества, и они не в праве им распоряжаться. Федеральные ведомства также выступили против иска, указав на отсутствие согласия на изъятие, а министерство транспорта не представило доказательств отсутствия альтернативных вариантов для строительства для дороги.