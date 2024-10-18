За сентябрь в Челябинской области построили 200 тыс. кв. метров жилья

Всего в УрФО с начала года построили больше семи миллионов квадратных метров жилых помещений, что на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года. По всей России этот показатель находится на уровне 81 млн квадратных метров введённого в эксплуатацию жилья. Рост относительно первых 9 месяцев 2023 года составил 1,8%. При этом только за сентябрь по всей стране построили почти 10 млн квадратных метров жилья, что на 3,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.