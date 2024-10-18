За сентябрь в Челябинской области построили 200 тыс. кв. метров жилья

С начала года в Челябинской области введено в эксплуатацию около 1,6 миллионов квадратных метров жилых помещений. Это примерно четвёртая часть от всего жилья, построенного за девять месяцев 2024 года в Уральском федеральном округе. Ситуацию в строительной сфере держит под контролем лично полпред президента РФ, недавно назначенный на эту должность Артём Жога.
Всего в УрФО с начала года построили больше семи миллионов квадратных метров жилых помещений, что на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года. По всей России этот показатель находится на уровне 81 млн квадратных метров введённого в эксплуатацию жилья. Рост относительно первых 9 месяцев 2023 года составил 1,8%. При этом только за сентябрь по всей стране построили почти 10 млн квадратных метров жилья, что на 3,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.
В УрФО среди регионов-лидеров по объёмам оказались Тюменская (2,7 млн кв. м), Свердловская (2,4 млн) и Челябинская области (1,6 млн). С серьёзным отрывом за ними идут ХМАО (537 тыс. кв. м), Курганская область (293 тыс.) и ЯНАО (252 тыс.).
В сентябре «МК-Челябинск» уже делился статистикой, но за первые восемь месяцев года. За сентябрь в Челябинской области введено в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилья. Во всех регионах УрФО этот показатель составляет примерно 800 тысяч квадратных метров.