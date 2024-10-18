Новый востребованный автобусный маршрут скоро появится в Минске

Транспорт будет ходить ежедневно по маршруту ДС «Уручье-4» — Новая Боровая.
Он будет курсировать от ДС «Уручье-4» мимо станции метро «Уручье», а конечная остановка в Новой Боровой будет называться «Школа № 2».
С понедельника, 21 октября, в Минске начнет курсировать новый автобус № 89, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минсктранс.
Транспорт будет ходить ежедневно по маршруту ДС «Уручье-4» — Новая Боровая.
Он будет курсировать от ДС «Уручье-4» мимо станции метро «Уручье», а конечная остановка в Новой Боровой будет называться «Школа № 2».