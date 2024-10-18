В Пермском крае годовая инфляция снизилась до 8,77%

В Пермском крае годовая инфляция в сентябре 2024 года снизилась относительно августа на 0,75% и составила 8,77%. Уровень инфляции в регионе продолжает оставаться выше показателя в целом по России на 0,14%.
По информации Пермского отделения Центробанка РФ, замедление инфляции произошло из-за расширения предложения ряда товаров и услуг, а также «охлаждения» избыточного потребительского спроса.
Прирост цен на продовольственные товары за месяц снизился на 0,86% до 8,36%, на непродовольственные товары — на 0,91% до 6,28%, услуги — на 0,32% до 12,29%.