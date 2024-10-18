Более 80% сетей водоснабжения в Братске нуждаются в ремонте

Такие данные содержатся в приложении к проекту муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Постановление об ее утверждении вынесли на общественное обсуждение, документы опубликованы на сайте администрации Братска, передает ИА «ТК Город».
В документе уточняется, что услуги по поставке холодной воды и услуги по водоотведению в Братске предоставляет муниципальное предприятие «Братский водоканал».
Протяженность сетей водоснабжения составляет 626,6 км, из них ветхих 543,7 км (86,8%), протяженность сетей водоотведения — 428,6 км, из них ветхих 207,8 км (48,5%), — говорится в проекте муниципальной программы.
Часть тепловых сетей в Братске также нуждается в серьезном ремонте. Однако в целом с ними ситуация немного лучше. Ветхими признаны около 49% от всех тепловых сетей, или почти 210 километров при общей протяженности 429 километров.