В Хабаровском крае готовят к запуску региональный бренд детского питания

Детское питание, производимое в Хабаровском крае, скоро получит свой собственный торговый знак. После регистрации знака в Роспатенте, его можно будет использовать на упаковке продукции. В настоящее время в крае четыре предприятия выпускают специальное питание для детей, все они являются участниками проекта «Сделано в Хабаровском крае», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство края.