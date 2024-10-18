В Хабаровском крае готовят к запуску региональный бренд детского питания

Детское питание, производимое в Хабаровском крае, скоро получит свой собственный торговый знак. После регистрации знака в Роспатенте, его можно будет использовать на упаковке продукции. В настоящее время в крае четыре предприятия выпускают специальное питание для детей, все они являются участниками проекта «Сделано в Хабаровском крае», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство края.
Проект «Сделано в Хабаровском крае» направлен на популяризацию местных товаров, в том числе за пределами региона. В настоящее время предприятия продвигают свою продукцию в магазинах и торговых сетях. Для них выделяют отдельные полки, снабжают специальными ценниками, а на выставках и ярмарках используют специальные логотипы.
— Детская продукция уникальная по качеству. Она проходит строгий контроль, в обязательном порядке подлежит государственной регистрации и декларированию на соответствие требованиям Технических регламентов. Кроме того, предприятия осуществляют контроль качества выпускаемой продукции для детского питания в рамках производственного контроля в собственных аттестованных лабораториях, а также направляют на исследования в аккредитованные испытательные центры, — поделилась начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова.
Продукция для детского питания из Хабаровского края уже поставляется и в соседние регионы.