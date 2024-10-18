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Железнодорожный вокзал Адлер стал первым по числу пассажиров в 2024 году

6,2 млн пассажиров отправились с вокзала Адлер за девять месяцев с начала года.

Источник: Комсомольская правда

Сочинский железнодорожный вокзал Адлер стал лидером по числу отправленных пассажиров. С января по сентябрь он обслужил 6,2 миллиона человек, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Второе место занял вокзал Сочи, с платформ которого отправились около четырех миллионов человек. На третьем месте — Ростов-Главный, он обслужил 3,5 миллиона человек.

Далее следуют вокзалы Краснодар-1 (3,2 миллиона), Анапа (1,5 миллиона), Туапсе (1,3 миллиона), Лазаревская (1,2 миллиона), Кисловодск (один миллион 59 тысяч), Пятигорск (один миллион 26 тысяч), Новороссийск (один миллион).

Всего же за девять месяцев 2024 года с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги отправились свыше 34 миллионов человек. Такой пассажиропоток превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 8%.