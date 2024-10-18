Хабаровчане не почувствуют смены мусорного оператора

Конкурс на определение нового оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, который будет работать в городе Хабаровске и районе имени Лазо, должен пройти до середины ноября текущего года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», об этом сказал в ходе пресс-конференции зампред регионального правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. До этого времени обязанности по вывозу мусора будет исполнять организация «Хабавтотранс ДВ», который обслуживает данные территории уже два года.
По словам зампреда, необходимость в выборе нового регоператора никак не связана с недавней информацией о крупном картельном сговоре, которую опубликовал ФАС России. Причина в другом — «Хабавтотранс ДВ» не смог получить банковскую гарантию. Об этом правительство региона организация уведомила заранее, после чего началась подготовка к новым конкурсным процедурам. Дарий Тюрин отметил, что банковская гарантия — это залог того, что в случае непредвиденных обстоятельств процесс вывоза мусора будет продолжаться бесперебойно.
— Ранее наши перевозчики приобрели технику в лизинг — их парк является одним из самых современных в стране по показателям износа, он составляет 25%. При этом в среднем по России он перевалили за 50%. Поэтому как эта техника сейчас работает, так она и будет работать. Мы встречались с руководителями предприятий-перевозчиков мусора, и они готовы выйти на новый конкурс, который должен состояться в конце ноября. Поэтому никаких изменений с точки зрения состава техники, водителей и людей, которые принимают решение по выпуску техники на улице, не произойдет, — подчеркнул Дарий Тюрин. Он также отметил, что заявки от желающих стать новым регоператором принимаются до конца октября. Среди претендентов уже есть и компания из Хабаровского края, но её название пока не называется.