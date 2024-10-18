Хабаровчане не почувствуют смены мусорного оператора

— Ранее наши перевозчики приобрели технику в лизинг — их парк является одним из самых современных в стране по показателям износа, он составляет 25%. При этом в среднем по России он перевалили за 50%. Поэтому как эта техника сейчас работает, так она и будет работать. Мы встречались с руководителями предприятий-перевозчиков мусора, и они готовы выйти на новый конкурс, который должен состояться в конце ноября. Поэтому никаких изменений с точки зрения состава техники, водителей и людей, которые принимают решение по выпуску техники на улице, не произойдет, — подчеркнул Дарий Тюрин. Он также отметил, что заявки от желающих стать новым регоператором принимаются до конца октября. Среди претендентов уже есть и компания из Хабаровского края, но её название пока не называется.