Посевы пшеницы сократят в Казахстане

Важным остаётся вопрос сохранения нового урожая. Вице-министр сообщил, что общая ёмкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, её достаточно для хранения планируемого урожая с учётом переходящих остатков прошлых лет. На сегодня просушено, подработано и очищено от примесей более 2,5 млн тонн или порядка 48% поступающего зерна нового урожая. Министерство поручило всем акиматам областей обеспечить бесперебойную работу элеваторов по его приёмке и сушке.