В Башкирии впервые за полгода снизилась инфляция.

В сентябре годовая инфляция в республике составила 8% после 8,8% в августе, сообщили в Нацбанке республики. Рост цен замедлился из-за увеличения предложения отдельных видов продовольствия и охлаждения спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги, поясняют эксперты.



Из-за погодных аномалий на юге России большая часть поставок томатов на региональный рынок пришлась на начало осени. В результате их сезонное удешевление сместилось с конца лета на сентябрь. Также замедлился рост цен на огурцы и бананы.



В конце августа в Башкирии возобновила работу одна из крупнейших в России птицефабрик. В регионе стало больше мяса птицы и яиц, благодаря чему они начали дешеветь.



На фоне насыщения регионального авторынка в республике подешевели новые иномарки. Из-за роста ставок по кредитам и завершения безадресной льготной ипотеки снизился спрос и замедлился рост цен на стиральные машины и отдельные строительные материалы, а компьютеры и ноутбуки подешевели.



Спрос жителей республики на перелеты по стране снизился сильнее, чем годом ранее. В стремлении поддержать объемы продаж авиакомпании значительнее, чем в прошлом сентябре, снижали цены на билеты.



Инфляция в регионе остается ниже, чем по Приволжскому федеральному округу (8,3%) и по России в целом (8,6%).