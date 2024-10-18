Поставки мандаринов на Кубань упали на треть

Китай поставляет самые «дорогие» мандарины. Так, цена за тонну цитрусовых составляет более $1 680. Самые «дешевые» мандарины — по $508 за тонну — привозят из Абхазии. Эта республика — единственный поставщик, сокративший импорт в 2024 году почти в два раза, сообщает телеканал «Краснодар».