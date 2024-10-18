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Поставки мандаринов на Кубань упали на треть

В Краснодарский край привезли 23 тысячи тонн мандаринов в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Поставки мандаринов на Кубань упали на 33,8%. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В 2024 году в регион доставили 23 672 тонны мандаринов. Это на 7 964 тонны меньше, чем за тот же период 2023 года.

В Краснодарский край мандарины привозят из Абхазии, Турции, Грузии, Египта, Китая, Пакистана, ЮАР. Турция остается главным поставщиком цитрусовых в региона. Импорт мандаринов из Египта вырос в 1,7, из Пакистана — в 10, а из Китая — в 13,8 раза.

Китай поставляет самые «дорогие» мандарины. Так, цена за тонну цитрусовых составляет более $1 680. Самые «дешевые» мандарины — по $508 за тонну — привозят из Абхазии. Эта республика — единственный поставщик, сокративший импорт в 2024 году почти в два раза, сообщает телеканал «Краснодар».