Поставки мандаринов на Кубань упали на треть

Поставки мандаринов на Кубань упали на 33,8%. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В 2024 году в регион доставили 23 672 тонны мандаринов. Это на 7 964 тонны меньше, чем за тот же период 2023 года.
В Краснодарский край мандарины привозят из Абхазии, Турции, Грузии, Египта, Китая, Пакистана, ЮАР. Турция остается главным поставщиком цитрусовых в региона. Импорт мандаринов из Египта вырос в 1,7, из Пакистана — в 10, а из Китая — в 13,8 раза.
Китай поставляет самые «дорогие» мандарины. Так, цена за тонну цитрусовых составляет более $1 680. Самые «дешевые» мандарины — по $508 за тонну — привозят из Абхазии. Эта республика — единственный поставщик, сокративший импорт в 2024 году почти в два раза, сообщает телеканал «Краснодар».