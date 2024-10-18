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В Воронежской области снова выросли цены на бензин

Подорожали, пусть и совсем чуть-чуть, все марки топлива.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области за минувшую неделю снова выросли цены на все марки бензина и дизельного топлива. Правда, повышение микроскопическое — от 0,03 до 0,28%.

В среднем на 23 копейки подорожал литр бензина АИ-98 — с 79,89 до 80,12 рубля. Дизельное топливо выросло в цене на 7 копеек. Стоило оно 63,98 рублей, теперь же приходится платить 64,05 рубля.

Бензин марки АИ-92 и АИ-95 подорожали совсем незначительно. Литр 92-го поднялся в цене на две копейки — с 54,25 до 54,27 рубля. А АИ-95 стал дороже всего на одну копейку — с 59,71 до 59,72 рубля.

Хотя подорожание и небольшое, тенденция остается печальной для кошелька водителей. Бензин упорно растет в цене, и никакие надзорные органы регулировать этот процесс в интересах потребителей или не могут, или не хотят. Или и то, и другое.

топливо