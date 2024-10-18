В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле

В сентябре в Крыму годовая инфляция замедлилась до 7% после 8,1% в августе. Основная причина — увеличение предложения некоторых товаров и услуг в регионе. Показатель инфляции в Крыму оставался ниже значений по ЮФО (8,2%) и России (8,6%) в целом уже восьмой месяц подряд.