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В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму на разные категории товаров в сентябре замедлился по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель направления экономического отдела по РК Банка России Елена Денисенко.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря увеличению урожая овощей в регионе в сентябре замедлился годовой рост цен на морковь, картофель и капусту. Также в годовом выражении подешевели бананы. А цены на апельсины снизились сильнее, чем в августе», — сообщила Елена Денисенко.

По ее словам, это объясняется тем, что год назад из-за ослабления рубля подорожали импортные поставки цитрусовых и фруктов. В результате тогда цены выросли более заметно.

«Куриные яйца в годовом сопоставлении подешевели. Год назад издержки животноводов увеличились из-за удорожания импортных кормовых добавок, запчастей и оборудования. По этой причине тогда цены на яйца выросли сильнее, чем в сентябре этого года», — отметила руководитель направления экономического отдела по РК Банка России.

Кроме того, в регионе замедлился годовой рост цен на стройматериалы благодаря увеличению производства цемента.

«Стоимость аренды квартир в Крыму в годовой оценке в сентябре выросла меньше, чем в августе. Одна из причин — расширение предложений аренды недвижимости, в том числе из-за увеличения объема введенного жилья в эксплуатацию», — уточнила Елена Денисенко.

Также отмечается замедление годового роста цен на поезда дальнего следования благодаря увеличению предложений со стороны железнодорожных перевозчиков.

В сентябре в Крыму годовая инфляция замедлилась до 7% после 8,1% в августе. Основная причина — увеличение предложения некоторых товаров и услуг в регионе. Показатель инфляции в Крыму оставался ниже значений по ЮФО (8,2%) и России (8,6%) в целом уже восьмой месяц подряд.