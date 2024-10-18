Между Челябинском и Копейском пустят новые автобусы

«Обновление маршрутов стало возможным благодаря финансированию транспортной работы так называемым “полным рублем” (согласно 351 приказу Минтранса РФ) и заключению долгосрочных контрактов до 3 лет. Что в свою очередь позволило приобрести автобусы в лизинг: 123 маршрут по программе БКД, а 125 — по программе ФНБ», — сообщил в телеграм-канале заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.
На рейс выйдут 38 новых автобусов. Все они низкопольные, с кондиционерами, в единой ливрее и на газомоторном топливе. Оплатить проезд можно будет банковскими и транспортными картами, а также за наличный расчет.
Напомним, что всего на 2024 год по Челябинску запланировано к обновлению до 490 единиц транспорта. На текущий момент из них поступило уже 215 единиц.