Куда делись деньги вкладчиков закрытых банков в Казахстане

Когда казахстанский банк лишается лицензии, его вкладчикам начинают возвращать деньги, которые там хранились. Длится эта процедура в течение года. За это время любой клиент банка может обратиться за возмещением средств.
Организовывает выплаты Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), а непосредственно перечисляет средства вкладчикам один из действующих банков второго уровня, который становится банком-агентом.
Напомним, размеры гарантийного возмещения ограничены. В зависимости от того, какой тип депозита у вкладчика был открыт, суммы, которые он сможет забрать, сильно отличаются:
- по сберегательным тенговым депозитам — до 20 млн тенге;
- по карточкам, счетам и другим тенговым депозитам — до 10 млн тенге;
- по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте — до 5 млн тенге по курсу на дату лишения банка лицензии.
При этом на текущий момент, как сообщили в КФГД, в Казахстане на этапе ликвидации находятся девять банков второго уровня: Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit Bank, «Банк Астаны», «Казинвестбанк», «Валют-Транзит Банк», Delta Bank, Qazaq Banki и «Эксимбанк Казахстан».
Что произошло с невостребованными депозитами
Важно понимать, что невостребованные вкладчиками средства не «сгорают», и их никто себе не присваивает. Деньги переводятся на индивидуальные счета своих владельцев в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), которые при отсутствии таковых открываются автоматически.
При этом они числятся в качестве добровольных пенсионных взносов и приносят инвестиционный доход.
А если окажется, что у вкладчика действительно была уважительная причина, по которой он не обратился за выплатой, КФГД при запросе отменит перевод в ЕНПФ и перечислит средства владельцу. Поэтому некоторые граждане все еще могут получить свои деньги лично.
Под уважительными причинами подразумеваются следующие случаи:
- воинская служба, которая совпала со сроком выплат;
- нахождение за пределами Казахстана;
- принятие наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;
- нахождение вкладчика в местах лишения свободы;
- другие причины, которые гражданский суд сочтет уважительными.
Стоит отметить, что ограничения по выплатам казахстанцы могут законно «обойти». Для этого достаточно хранить свои сбережения в нескольких банках и в пределах лимитов. Таким образом можно не беспокоиться, что в случае банкротства одного из банков часть средств не удастся вернуть.