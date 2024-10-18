Начнут строить в 2025-м: новая дорога в Академгородке обойдется в 3,3 миллиарда рублей

В минувшую среду в администрации Советского района Новосибирска состоялось заседание по строительству новой дороги. На нем озвучили стоимость и сроки стройки, которые неоднократно переносили.
«Новая дорога от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова с выходом на трассу “Академгородок — Кольцово” будет стоить 3,3 миллиарда рублей», — сообщает издание «Академ. Инфо» со ссылкой на директора МКУ «Управление дорожного строительства» Александра Губина.
Проект, со слов чиновника, «почти готов к экспертизе». Строительство дороги планируют начать в первом квартале 2025 года. Ориентировочно, оно будет идти два года.
Протяженность новой дороги составит 1,9 километра. Финансировать будут два бюджета — городской и областной.