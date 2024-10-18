РЖД пустит свыше 800 дополнительных рейсов на новогодние праздники

РЖД намеревается пустить свыше 800 дополниьельных рейсов в новогодние праздники, когда традиционно высокий спрос. Допсоставы поставят на самые востребованные направления, включая курорты юга.
К зимнему сезону 2024−2025 годов предусмотрена подготовка более 13 тысяч вагонов, а на праздники — с 23 декабря по 8 января открыто более 8 тысяч рейсов, сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин.
Он рассказал, что РЖД прорабатывает вопрос запуска еще 824 рейсов. С дополнительными рейсами общее число будет равно прошлогоднему показателю, сейчас оно составляет 90% от цифр прошлого сезона, уточнил замминистра.
В ФПК (дочка РЖД) ранее сообщили, что отмечают традиционно повышенный спрос в новогодье, в том числе, на южные курорты. В связи с этим планируют пустить допсоставы на наиболее востребованные направления.