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РЖД пустит свыше 800 дополнительных рейсов на новогодние праздники

Поезда назначат на популярные направления, включая курорты юга.

Источник: KrasnodarMedia.su

РЖД намеревается пустить свыше 800 дополниьельных рейсов в новогодние праздники, когда традиционно высокий спрос. Допсоставы поставят на самые востребованные направления, включая курорты юга.

К зимнему сезону 2024−2025 годов предусмотрена подготовка более 13 тысяч вагонов, а на праздники — с 23 декабря по 8 января открыто более 8 тысяч рейсов, сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин.

Он рассказал, что РЖД прорабатывает вопрос запуска еще 824 рейсов. С дополнительными рейсами общее число будет равно прошлогоднему показателю, сейчас оно составляет 90% от цифр прошлого сезона, уточнил замминистра.

В ФПК (дочка РЖД) ранее сообщили, что отмечают традиционно повышенный спрос в новогодье, в том числе, на южные курорты. В связи с этим планируют пустить допсоставы на наиболее востребованные направления.