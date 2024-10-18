«Это что, ветка?» Кому в Челябинской области предлагают самые маленькие зарплаты

Мы составили рейтинг из десяти вакансий, где платят меньше всего, начиная от большего к меньшему. Подборка условная, потому что мы пропустили похожие или повторяющиеся вакансии, выбрав рабочие места из разных сфер.
10 место. Промоутер-контролёр — 30 000 рублей
Открывает нашу подборку самых низкооплачиваемых вакансий работа промоутера-контролёра. Кандидату предстоит проверять качество раcпрocтpанeния pеклaмы и рacклейки и отправлять отчёты менеджеру в WhatsApp* или Telegram. Работа подходит студентам и пенсионерам, но нужно быть готовым к передвижениям по городу.
9 место. Дворник-разнорабочий — 25 000 рублей
Обязанности классические, но с креном ещё и в садовода: уборка территории, стрижка кустарников, прополка, полив клумб, хозяйственные работы. Дворнику нужно быть трудолюбивым и исполнительным. Поскольку вакансию разместил ресторан, сотрудника обещают бесплатно кормить.
8 место. Диспетчер в службу доставки еды — 23 000 рублей
Тот самый человек, который снимает трубку, когда мы звоним, чтобы заказать суши или пиццу. Обязанности: приём заказов на доставку и передача информации о заказе курьеру и на кухню. Работать из дома не получится, но обещают, что мини-офис комфортный и не похож на колл-центр. От кандидата ожидают грамотную речь, доброжелательность и знание города.
7 место. Почтальон — 23 000 рублей
Что нужно будет делать, легко представить: доставлять и вручать адресатам почтовые отправления, пенсии и пособия, вести учёт и документальное оформление. Работодатель ожидает, что кандидат готов поддерживать высокий уровень сервиса для клиентов. А ещё на почте действует акция «Пpиведи друга» — если вы порекомендовали человека и он остался работать, получите премию дo 3000 рублей.
6 место. Уборщица/уборщик — 23 000 рублей
Чистоплотному, ответственному и аккуратному кандидату предстоит убирать служебные и производственные помещения на заводе. Из «плюшек» — доставка до места работы служебным автобусом и возможность отдохнуть на базе от предприятия.
5 место. Кассир в супермаркете — 22 000 рублей
У продавцов очень большая «вилка» зарплат, но мелкие магазинчики готовы предлагать только самые скромные вознаграждения. В числе обязанностей — работа за кассой, обслуживание покупателей, приём, выкладка и заказ товара, ведение кассовой отчётности.
4 место. Кладовщик — 20 900 рублей
Работу кладовщика предлагает магазин одежды в торговом центре. Обязанности ожидаемые: разгрузка-погрузка товаров, проведение инвентаризации, подготовка товара для выкладки в торговом зале. От кандидата ожидают энергичность и позитивный настрой, приветствуется опыт работы в магазине и в розничной торговле.
3 место. Младший воспитатель — 19 000 рублей
Возиться с ребятишками — непростой и очень ответственный труд, но платить за него готовы мало. Будет требоваться обеспечивать чистоту во всех помещениях группы, организовывать питание для воспитанников и в целом помогать воспитателю. Рассмотрят сдержанных, терпеливых, опрятных кандидатов, способных ладить с детьми.
2 место. Администратор — 17 500 рублей
Задачи предстоит выполнять довольно простые: заведение и оплата счетов, заказ канцтоваров, воды, продуктов, выполнение поручений руководителя. Ещё может понадобиться помогать HR-отделу со внутренними активностями. Эта работа может подойти для студентов, поскольку занятость ожидается лишь частичная, с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00.
1 место. Учитель информатики — 16 000 рублей
Учителя обычно могут влиять на свою зарплату, набирая больше или меньше часов. В этом случае нагрузка небольшая, поэтому и зарплата крайне скромная. Педагогу кроме обычной работы предстоит готовить ребят из 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по информатике.
Тем временем, средняя сумма, которую работодатели указывают в вакансиях для Челябинска, с лета прошлого года увеличилась на 19%. В среднем кандидатам здесь предлагают 69 453 рубля за полный рабочий день.
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