«Это что, ветка?» Кому в Челябинской области предлагают самые маленькие зарплаты

Тот самый человек, который снимает трубку, когда мы звоним, чтобы заказать суши или пиццу. Обязанности: приём заказов на доставку и передача информации о заказе курьеру и на кухню. Работать из дома не получится, но обещают, что мини-офис комфортный и не похож на колл-центр. От кандидата ожидают грамотную речь, доброжелательность и знание города.