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На Уралмаше через промзону проложат дублер проспекта Космонавтов

В Екатеринбурге проходят общественные слушания по проекту дублера проспекта Космонавтов.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Екатеринбурга проводит общественные слушания по проекту Западного дублера проспекта Космонавтов на Уралмаше. Предполагается, что дорога будет проходить через промзону в Завокзальном микрорайоне, между переулками Полимерным и Мельковским. Слушания проводятся с 11 октября по 8 ноября 2024 года.

— Проекты разработаны для развития транспортной инфраструктуры в соответствии с принципами Стратегии пространственного развития города Екатеринбурга и Генеральным планом развития муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2045 года, — говорится в документации проекта, вынесенного на обсуждения.

Согласно плану, будут реконструированы указанные переулки и часть улицы Завокзальной. Работы проведут в три этапа. Так, на первом этапе будет проведено строительство временного проезда от Завокзальной улицы до переулка Полимерного. На второй этап запланировано строительство переулков и Западного дублера проспекта Космонавтов.

В рамках финального этапа предлагается ликвидировать склады ООО «Электромир», пролегающие в зоне железнодорожные пути, улицы и дороги. Третий этап включает размещение трамвайных путей на переулке Полимерном и строительство улиц согласно нормативам. Этапы рассчитаны до 2026, 2030 и 2045 годов соответственно.