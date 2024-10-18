На Уралмаше через промзону проложат дублер проспекта Космонавтов

Согласно плану, будут реконструированы указанные переулки и часть улицы Завокзальной. Работы проведут в три этапа. Так, на первом этапе будет проведено строительство временного проезда от Завокзальной улицы до переулка Полимерного. На второй этап запланировано строительство переулков и Западного дублера проспекта Космонавтов.