Стоимость реконструкции ДК имени Ленина, в ходе которой он станет жилым домом, превысит 2 млрд рублей

Реконструкция ДК имени Ленина, в ходе которой он станет многоквартирным домом, будет стоить более 2 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор КП НО «Дом. НН» Виталий Щеголев в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгородав по имуществу и земельным отношениям 17 октября.
Он напомнил, что проект реконструкции ДК уже получил положительное заключение госэкспертизы.
«В настоящее время ведутся переговоры с банком для проектного финансирования. Но у кредитного комитета есть требование по внесению изменений в наименование проекта, поэтому сейчас проходит процедура пере согласования разрешений на реконструкцию объекта в управлении охраны ОКН».
Также он подчеркнул, что приспособление здания под многоквартирный дом не повлечёт за собой утрату исторического облика.
Памятник будет находиться в собственности граждан, которые приобретут квартиры. У каждого собственника будет охранное свидетельство, в котором основным предметом охраны является визуализация объекта.
Напомним, что завершить реконструкцию ДК им. Ленина планируют в 2027 году.