Стоимость реконструкции ДК имени Ленина, в ходе которой он станет жилым домом, превысит 2 млрд рублей

Реконструкция ДК имени Ленина, в ходе которой он станет многоквартирным домом, будет стоить более 2 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор КП НО «Дом. НН» Виталий Щеголев в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгородав по имуществу и земельным отношениям 17 октября.