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Стоимость реконструкции ДК имени Ленина, в ходе которой он станет жилым домом, превысит 2 млрд рублей

Это будут средства инвестора.

Источник: Reuters

Реконструкция ДК имени Ленина, в ходе которой он станет многоквартирным домом, будет стоить более 2 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор КП НО «Дом. НН» Виталий Щеголев в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгородав по имуществу и земельным отношениям 17 октября.

Он напомнил, что проект реконструкции ДК уже получил положительное заключение госэкспертизы.

«В настоящее время ведутся переговоры с банком для проектного финансирования. Но у кредитного комитета есть требование по внесению изменений в наименование проекта, поэтому сейчас проходит процедура пере согласования разрешений на реконструкцию объекта в управлении охраны ОКН».

рассказал Щеголев

Также он подчеркнул, что приспособление здания под многоквартирный дом не повлечёт за собой утрату исторического облика.

Памятник будет находиться в собственности граждан, которые приобретут квартиры. У каждого собственника будет охранное свидетельство, в котором основным предметом охраны является визуализация объекта.

Напомним, что завершить реконструкцию ДК им. Ленина планируют в 2027 году.

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